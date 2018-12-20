Правительство Японии создаст систему международного обмена данных

Токио, , 18:26 — REGNUM 19 декабря правительство Японии объявило о создании новой системы или «зоны» международного обмена данными. По словам представителей правительства, страны, входящие в эту «зону», смогут свободно обмениваться защищенными данными без вмешательства государств извне.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», план был принят на совещании специальной правительственной группы по комплексным стратегиям в области информационных технологий.

Очевидно, что правительство рассчитывает на участие Соединенных Штатов и Европейского союза в качестве членов предполагаемой «зоны». За идеей стоит растущее присутствие Китая в цифровой сфере. Согласно правительственным источникам, «зона» будет иметь определенные правила международного оборота цифровыми данными, за нарушение которых будут следовать соответствующие санкции.

Кроме этого, эта «зона» будет максимально защищена от вмешательства извне, при этом способствуя обмену информацией в таких ключевых отраслях как разработка новых услуг, медицина и борьба с преступностью.