Европейский суд отменил санкции против бывшего премьер-министра Украины

Вена, , 14:25 — REGNUM Европейский суд аннулировал санкции, наложенные на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, сообщило 20 декабря «Радио Свобода» со ссылкой на решение суда.

«Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решение от 2014 года относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией на Украине, аннулируются, в том пункте, что касается господина Николая Яновича Азарова», — сказано в судебном решении.

Суд также обязал возместить Азарову расходы на австрийских адвокатов, к которым он обращался в ходе суда и рассмотрения апелляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Швейцарии решили на год продлить арест активов, принадлежащих людям из окружения беглого президента Украины Виктора Януковича. Николай Азаров возглавлял правительство страны во времена Януковича.

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