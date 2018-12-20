С послом Японии обсудили возможность сборки автомобилей в Киргизии

Бишкек, , 14:23 — REGNUM Министр экономики Киргизии Олег Панкратов провел переговоры с послом Японии Ёсихиро Ямамура. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила пресс-служба экономического ведомства.

Стороны обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества, соглашение об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, межправительственный договор о поощрении и защите инвестиций, а также возможность открытия на территории республики автосборочного предприятия.

Глава минэкономики поблагодарил представителей японского правительства за помощь в реализации проекта «Одно село — один продукт» и проекта по контролю качества и безопасности молока и молочной продукции, а также в разработке проектов государственно-частного партнерства.

В свою очередь японский дипломат рассказал о планах по территориальному расширению проекта «Одно село — один продукт».

ИА REGNUM напоминает, согласно официальным данным, товарооборот между Киргизией и Японией по итогам 10 месяцев 2018 года составил $44 млн (2 млрд 953 млн рублей), что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года.

При этом импорт японских товаров в республику достиг — $43,6 млн (2 млрд 926 млн рублей) и увеличился в 1,5 раза, а экспорт киргизстанской продукции в Японию — лишь $400 тысяч (около 27 млн рублей) и вырос в 1,4 раза.

В небольших объемах экспортированы мед, семена масличных культур, ковровые изделия, готовые текстильные изделия и авиационное топливо. Основу импорта из Японии составили автомобили, промышленное оборудование, автомобильные покрышки, изделия из черных металлов и электронная аппаратура.