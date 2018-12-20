Гардез, Афганистан, , 20:21 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Пактия (столица провинции — г. Гардез) в результате операции, проведённой контингентом Вооружённых сил США в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», вооруженные силы США при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Даджи провинции Пактия.

Среди убитых боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится высокопоставленный командир группировки, ответственный за ведение боевых действий на территории региона.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате авиационных ударов сил США было уничтожено одно транспортное средство, принадлежавшее талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.