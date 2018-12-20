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Заявления Запада по Афганистану далеки от реалий – Путин

Политика

Согласно докладу ООН, за десять месяцев 2018 года в Афганистане погибло 2798 мирных жителей, ещё 5252 получили ранения

Заявления Запада по Афганистану далеки от реалий – Путин
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Афганистан

Москва, 20 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  Нынешняя ситуация в Афганистане далека от того, чтобы называть её хорошей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об отказе принять резолюцию ООН по Афганистану и о перспективах «Московского формата» по Афганистану?

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«Я не помню, в чём там тонкости проекта этой резолюции. Но, думаю, согласитесь, как и подавляющее большинство людей, живущих в Афганистане… если партнёры хотели констатировать, что там всё хорошо, это далеко от реалий. Правительство в Кабуле сколько территории контролирует в стране? Вряд ли больше одной трети», — указал Путин.

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Результаты выборов проводятся месяцами, идут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Возможно, это и неизбежно, но надо делать это открыто и публично, чтобы было понятно, о чём идёт речь», — указал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании СБ ООН по Афганистану18 декабря 2018 года постоянный представитель Таджикистана при ООН Махмадамин Махмадаминов заявил, что Таджикистан готов укреплять региональное сотрудничество в целях восстановления мира и стабильности в Афганистане.

Ранее, в сентябре 2018 года, состоялись консультации Московского формата по Афганистану. К участию в переговорах были приглашены представители 12 государств. В госдепе США от участия во встрече отказались.

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