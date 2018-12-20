Глава афганского правительства: война — главная причина миграции

Кабул, , 18:41 — REGNUM Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что продолжающаяся в стране война является одной из ключевых причин, почему многие жители страны покидают Афганистан.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано на официальном мероприятии в Кабуле, приуроченном к Международному дню мигранта. На мероприятии также присутствовали министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Хусейн Алеми Балхи и координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане Тоби Ланзе.

Абдулла Абдулла сказал, что обеспечение надлежащих условий жизни для афганцев, вернувшихся на родину, является одной из важнейших задач правительства страны.

Официальные лица отметили, что более 6,5 миллионов афганцев живут за пределами страны: четыре миллиона в качестве мигрантов и почти три миллиона — беженцы.

Согласно официальным данным за последние четыре года более трех миллионов афганцев вернулись на родину. Большинство из них проживало в качестве мигрантов в Иране и Пакистане.