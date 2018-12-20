Оппозиция Бангладеш требует «защитить честь» её лидеров на выборах

Дакка, , 20:03 — REGNUM Генеральный секретарь Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир обратился к избирателям с призывом голосовать за БНП для того, чтобы «вернуть радость в жизнь» лидера партии Халеды Зии и «отстоять честь» осужденного заочно уполномоченного руководителя партии в Лондоне, сына Халеды Зии Тарека Рахмана. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», этот призыв прозвучал на церемонии обнародования предвыборного манифеста БНП.

Как отмечают журналисты из «Протхом ало», манифест БНП во многом совпадает с манифестом блока оппозиционных партий Бангладеш — Единого народного фронта (ЕНФ), который был опубликован 17 декабря. При этом БНП, входящая в состав оппозиционного блока, решила выпустить собственный манифест. По словам генсека БНП, «выборы 2018 года проходят в атмосфере беззакония», при этом борьба ведется не просто между партиями, а между «демократией и антидемократическими силами». Именно поэтому БНП решила выпустить собственный манифест.