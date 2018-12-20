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Кадыров согласен с Путиным, что санкции в отношении России провалились

Политика

Глава Чечни привел примеры успешного импортозамещения в агропроме республики

Кадыров согласен с Путиным, что санкции в отношении России провалились
Иван Шилов © ИА REGNUM
Санкции

Грозный, 20 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Западные санкции с отношении России потерпели провал. Напротив, введенная в качестве меры борьбы с санкциями политика импортозамещения сыграла на руку российским производителям. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о росте экономики после введения ЕС и США экономических и политических мер в отношении России в ходе ежегодной традиционной пресс-конференции 20 декабря.

«Попытки задушить санкциями экономику России потерпели провал. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции наглядно рассказал, что за эти годы произошёл рост промышленного производства и сельхозпродукции», — написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

По его словам, особенно разительные положительные перемены произошли в агропроме.

«В Чечне построены многочисленные тепличные хозяйства, которые поставляют овощи в крупные города России. Огромным спросом пользуются фрукты, мясо и молочные продукты», — рассказал чеченский лидер о ситуации в отрасли после введения мер по импортозамещению.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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