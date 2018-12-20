Путин указал на банальные противоречия позиции Запада по Крыму

Москва, , 14:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время большой итоговой пресс-конференции 20 декабря указал на избирательный подход и противоречия западных структур по отношению к Крыму и его жителям в вопросе аннексии и санкций.

«Что мы слышим, когда говорят об аннексии Крыма Россией. Что такое аннексия — силовой захват. Если это был силовой захват, то жители Крыма здесь ни при чём, они ни в чём не виноваты. Если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия», — отметил Путин.

Президент напомнил, что против крымчан ввели санкции, которые ограничивают их передвижение, получение виз, финансовые операции, ограничивают работу страховых компаний, использование морской и другой инфраструктуры.

«То есть это затрагивает практически все сферы жизни. Ввели санкции не только избирательные против руководства Крымской республики и Севастополя, а против всех крымчан. Но если это была аннексия, за что санкции, а если их ввели за выбор людей быть с Россией, значит, нужно признать голосование состоявшимся. Вот в чём фишка», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства заявил, что возвращение украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской государственной границы в Чёрном море, можно будет решать только после завершения уголовного расследования.