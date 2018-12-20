Аннексии Крыма не было — Путин

Москва, , 14:11 — REGNUM На Западе и в США говорят об аннексии Крыма, а что такое аннексия, это силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то жители Крыма не причём, они ни в чём не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то это не аннексия, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Почему жители Крыма проголосовали, потому что против крымчан ввели ограничения по визам, по передвижению, по финансовым операциям, работе страховых компаний и использовании морской и иной инфраструктуры.

«Не только избирательно против руководство, но против всех граждан. Если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если ввели против конкретного голосования, то надо признать, что оно состоялось», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.