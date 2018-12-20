Путин рассказал о «мягкой силе» в России

Москва, , 14:11 — REGNUM Сила — в правде, такова формула доверия к СМИ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопрос о «мягкой силе» в России.

Президента спросили о том, насколько для него важно, чтобы все присутствующие журналисты относились объективно и ответственно относились к тому, что делают. Путин констатировал, что доверие к СМИ со стороны людей подорвано.

«Раньше все было политизировано, а сейчас всё коммерциализировано», — отметил он.

Журналистам нужно стремиться к тому, чтобы быть максимально объективными, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное число журналистов — 1702 человека — аккредитовано на большую пресс-конфернцию Путина в 2018 году. По традиции на протяжении нескольких часов главе государства задают вопросы на самые актуальные темы.

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