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Восточноафриканский финансовый саммит начал работу в Аддис-Абебе

Политика

3-й ежегодный Восточноафриканский финансовый саммит открылся в Аддис-Абебе под лозунгом «Финансирование будущего Восточной Африки»

Аддис-Абеба, 20 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  3-й ежегодный Восточноафриканский финансовый саммит (EAFS) начал свою работу в столице Эфиопии Аддис-Абебе в конференц-центре Экономической комиссии для Африки (ЭКА) на тему «Финансирование будущего Восточной Африки». В своем вступительном слове министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия заявил, что будущее Эфиопии зависит от того, какие пути развития и возможности заработка правительство страны предоставит молодежи Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

По словам г-на Мекурия, в настоящих реалиях страны Восточной Африки и их финансовые институты должны рассмотреть вопрос предоставления реальных возможностей молодым людям зарабатывать на жизнь, что должно стать драйвером экономик восточноафриканских государств.

Восточноафриканский финансовый саммит является ежегодно организуемой платформой для обмена знаниями и мнениями с целью содействия и поддержки развитию финансового сектора в восточноафриканском регионе. Саммит призван объединить усилия ведущих стран Восточной Африки и заинтересованных сторон для обсуждения проблем финансирования. На саммите также можно согласовать стратегические направления в формировании финансового сектора в регионе.

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Зарубежная хроника
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