Глава индонезийской партии Nasdem: важно укреплять отношения с ЕС

Джакарта, , 14:14 — REGNUM Председатель индонезийской политической партии Nasdem Сурья Палох заявил, что партия хорошо осознает важность укрепления двусторонних отношений между Индонезией и странами-членами Европейского союза, сообщает Antaranews.

«Я очень рад, что мы достигли соглашения о том, насколько важно укреплять отношения между Индонезией и членами Европейского союза», — заявил Сурья Палох после приема 12 послов и 8 представителей из 20 стран Европейского союза, посетивших офис партии NasDem в Джакарте.

По словам главы партии, на встрече обсуждались идеи по укреплению хороших отношений между Индонезией и международным миром, как с точки зрения политики, так и экономики.

Глава европейской делегация Винсент Геренд отметил, что стороны обсуждали экспорт индонезийской продукции в Европейский союз. По его словам, Индонезия является важным партнером для европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла провел двустороннюю встречу с комиссаром Европейского союза Франсом Тиммерманом в Брюсселе. На встрече стороны обсудили развитие и усиление сотрудничества между Европейским союзом и Азией, особенно с Индонезией.

Подробности: Вице-президент Индонезии пригласил ЕС укрепить отношения с Азией