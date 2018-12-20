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«Америка — ненадежный партнер»: сенатор о выводе войск США из Сирии

Политика

Последствия будут катастрофичны, предупреждает Рубио

Вашингтон, 20 декабря 2018, 14:11 — REGNUM  Выводить войска США из Сирии — катастрофическая ошибка, убежден американский сенатор-республиканец Марко Рубио. В заявлении на официальном сайте сенатора говорится:

«Решение завершить американское оборонное присутствие в Сирии является большой ошибкой. Сирийские демократические силы и курдские Отряды народной самообороны теперь откажутся от борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине реки Евфрат. Иран активизирует свою деятельность на юге Сирии, что приведет к увеличению израильских ударов, которые могут привести к новой и гораздо более смертоносной войне между Израилем и «Хезболлой». А наши противники используют это как доказательство того, что Америка ненадежный партнер. Сегодняшнее решение приведет к серьезным последствиям на месяцы и годы».

Как сообщало ИА REGNUM, решение Вашингтона вывести войска с территории Сирии обсудили в ходе телефонных переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео, однако детали переговоров источник в турецком МИД раскрывать не стал. 19 декабря Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США добились победы над террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и распорядился вывести войска с территории республики.

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Участие США в войне в Сирии
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