Путин доволен отношениями России и Китая

Москва, , 14:03 — REGNUM Россия и Китай активно сотрудничают на международной арене. Предполагается, что товарооборот между странами вырастет почти до 100 млрд долларов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу журналиста из Китая оценить изменения, произошедшие в КНР за годы открытости и реформ. Кроме того, Путина спросили о том, доволен ли он развитием отношений между РФ и КНР.

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«Мы решили все проблемы, которые доставались нам со времен СССР, и двигаемся дальше», — сказал Путин, добавив, что это сотрудничество является фактором стабильности и оздоровляет международную обстановку.

Путин также отметил, что РФ позитивно оценивает изменения, произошедшие в Китае.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном президент РФ Владимир Путин заявил о впечатляющих темпах развития торгово-экономических связей между двумя странами. По мнению российского лидера, отношения России и Китая создают особую базу привилегированного, стратегического партнёрства. Между странами создан хороший, устойчивый механизм взаимодействия.

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