Путин ответил на вопрос о выводе войск США из Сирии и победе над ИГ*

Москва, , 14:01 — REGNUM В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из США задала вопрос о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о выводе американских войск из Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы добились существенных успехов в борьбе с терроризмом, нанесли серьёзные удары в Сирии. Есть опасность перетекания группировок в соседние регионы, в Афганистан и другие страны», — заявил глава государства.

Что касается вывода американских войск, отметил Путин, США находятся в Афганистане уже 17 лет и говорят, что выводят свои войска. Вместе с тем присутствие войск США в Сирии нелегитимно, не одобрено ООН, Дамаск также не приглашал их. Однако в Москве пока не видят признаков вывода американских войск, но допускают, что такое возможно, отметил президент.

Путин также напомнил, что в настоящее время на повестке дня — формирование конституционного комитета. В Стамбуле была встреча России, Турции, Франции и ФРГ по этому вопросу — «это шаг к урегулированию отношений».

«Мы согласовали полностью этот список с президентом Асадом. Работа находится на завершающей стадии. Если не в конце этого года, то в следующем список будет согласован, и будет процесс урегулирования», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой ежегодной пресс-конференции. На мероприятие аккредитовано рекордное число представителей СМИ — более 1,7 тысячи.

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