Эфиопия намерена вступить в Африканскую зону свободной торговли

Аддис-Абеба, , 19:28 — REGNUM В Каире, Египет, прошли переговоры на уровне министров стран-членов Африканского Союза, где Эфиопию представлял Мамо Мехерету, главный переговорщик по торговле и старший советник премьер-министра Абия Ахмеда. Переговоры состоялись в рамках проходившей в Каире первой внутриафриканской торговой ярмарки, организованной Африканским экспортно-импортным банком. Эфиопская сторона выразила свое желание присоединиться к Африканской континентальной ЗСТ, а также предложила внести ряд дополнений в план реализации зоны свободной торговли. Об этом сообщил 19 декабря эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Observer.

В настоящее время торговля внутри Африки составляет только 15%, большая часть приходится на европейские и азиатские страны.

Ранее в этом году Соглашение о зоне свободной торговли в Африке было подписано 44 из 55 стран-членов Африканского союза. Эфиопия является одной стран, которая подписала соглашение. Однако только 14 стран ратифицировали или одобрили соглашение, а для того, чтобы оно вступило в полную силу, соглашение должно быть ратифицировано как минимум 22 странами.

По словам г-на Мехерету, Эфиопия на переговорах заявила о приоритетной необходимости развивать на африканском континенте экспортно-импортные операции; повысить долю сектора услуг в экономиках стран Африки, в особенности вес в нем авиационных перевозок; обеспечить возможность свободного передвижения трудовых ресурсов между странами Африки.

Общий объем экспорта Эфиопии в африканские страны составляет всего 20%, а импорт из других африканских стран — 4%. Несмотря на усилия, предпринятые правительством Эфиопии, экспортная выручка была ограничена до 2,8 млрд долларов в прошлом финансовом году.

«До сих пор мы не использовали весь потенциал, который нам дает доступ на африканский рынок», — сообщил г-н Мехерету. «Поскольку мы являемся пионерами панафриканского движения, пришло время вновь сыграть свою важную роль в экономической интеграции континента».