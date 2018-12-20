Губернатор Дубровский отреагировал на вопрос Путину из Челябинска

Челябинск, , 13:57 — REGNUM Отмеченный президентом России Владимиром Путиным приоритет по ликвидации незаконных свалок и развитию современных технологий в индустрии мусоропереработки свидетельствует о том, что шаги, предпринятые правительством Челябинской области в 2018 году, были сделаны в верном направлении. Об этом заявил губернатор региона Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Так, в Челябинске наконец-то закрыта крупнейшая свалка, хотя сделать это должны были еще в 1989 году. Это решение положительно скажется на общей экологической обстановке областного центра. Неоднократно подчеркивал и еще раз повторюсь. Считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора, качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос Владимиру Путину задала журналистка из Челябинска. Она поинтересовалась, каким образом Россия будет переходить на новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Владимир Путин на это отметил, что в стране предстоит построить 200 мусороперерабатывающих заводов. Сделать это предстоит к 2024 году.

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