Нельзя просто так проснуться — и решить вывести войска: сенатор США

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии застало всех врасплох, считает республиканец Боб Коркер, председатель Комитета по международным отношениям в Сенате США. Комментируя для NBC новость о намерении Администрации вывести войска, сенатор Коркер заявил:

«Я никогда не видел такого решения за 12 лет с тех пор, как я здесь, где ничего не сообщается заранее. И внезапно совершается такое масштабное решение. Оно застало всех врасплох… Честно говоря, это повторяет то, что Обама сделал в Ираке. Но во многих отношениях еще хуже… Это ужасно для нашей страны, это ужасно для союзников, с которыми мы работаем, это ужасно для сирийских демократических сил. Трудно представить, чтобы какой-то президент проснулся и принял такое решение после столь небольшого обсуждения, с такой небольшой подготовкой».

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США победили «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и добавил, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.