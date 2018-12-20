Владимир Путин намерен встретиться с коммунистом, возглавившим Хакасию

Абакан, , 13:52 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции 20 декабря вопрос президенту РФ Владимиру Путину удалось задать журналисту Юрию Абумову, представляющему газету «Хакасия». Он поднял тему прошедших региональных выборов.

«Не секрет, что в некоторых регионах выборы прошли довольно эмоционально и напряжённо. Местами даже где-то длинно. В Приморье они только завершились, в Хакасии вообще установлен рекорд (первый тур губернаторских выборов в Хакасии состоялся 9 сентября, второй — 11 ноября, прим. ИА REGNUM ), они проведены за два месяца. Но самое главное в том, что в результате протестного голосования к власти пришли кандидаты от оппозиционных партий. В частности, в Хакасии победил кандидат от КПРФ, в Хабаровске и во Владимирской области — от ЛДПР. В связи с этим возникают некоторые вопросы. Во-первых, как вы думаете, почему это произошло? Во-вторых, почему, вопреки установленной вами же традиции, вы до сих пор не встретились с избранными главами?» — спросил Абумов.

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Также он задал вопрос, как глава государства намерен выстраивать отношения с территориями, где губернаторами стали представители оппозиционных партий:

«Потому что есть опасения, что федеральный центр может лишить финансирования, внимания».

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что встречи с вновь избранными губернаторами будут:

«Не переживайте на этот счёт, даже странно, что этот вопрос возникает. По поводу встреч: только что завершились, в прошедшее воскресенье, выборы во Владивостоке. Поэтому и встреч не было. Они будут, причём они намечены на следующей неделе. У нас Госсовет будет, и я уже дал поручения администрации, будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов. Просто нужно было подождать результатов выборов во Владивостоке. Это первое».

Во-вторых, отметил глава государства, это не первый случай, когда на выборах побеждают представители оппозиционных партий. Он напомнил, что представитель ЛДПР возглавляет Смоленскую область (Алексей Островский — прим. ИА REGNUM ), в Омской области губернатор — справоросс (Александр Бурков — прим. ИА REGNUM ). В других регионах есть представители КПРФ.

«Ну и что? Они работают нормально. Я в партиях не состою, я создавал «Единую Россию», это правда, но президент не состоит ни в каких партиях. И для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия», это их выбор. Всячески буду только помогать — любому избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оставался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал», — резюмировал Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября главой Хакасии стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов. Он получил в свою поддержку 57,57% голосов «за».

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Его имя было в бюллетенях единственным, так как единоросс Виктор Зимин, который руководил Хакасией почти 10 лет, проиграв в первом туре коммунисту, с выборов снялся. Остальные кандидаты поступили аналогичным образом.

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