Интерпол и Эфиопия подписали договор об экстрадиции и борьбе с коррупцией

Аддис-Абеба, , 17:52 — REGNUM Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток, находившийся с рабочим визитом в Аддис-Абебе, встретился и провел переговоры с комиссаром федеральной полиции Эфиопии Эндашоу Тасью. Г-н Сток подписал соглашение с Эфиопией, которое позволит Интерполу арестовывать и экстрадировать правонарушителей из Эфиопии, которые подозреваются в причастности к различным преступлениям в других странах, на родину для вынесения приговора суда. Об этом сообщило 19 декабря эфиопское информационное агентство ESAT.

Г-н Сток сообщил, что Интерпол будет помогать Эфиопии получать необходимую информацию для борьбы с организованной преступностью и терроризмом.

Комиссар Тасью со своей стороны заявил, что, поскольку в стране проводятся реформы, крайне важно, чтобы преступники, бежавшие из страны, предстали перед правосудием. Комиссар добавил, что важнейшим пунктом является расследование коррупционных схем и финансовых преступлений.

В настоящий момент, например, десятки бывших генералов армии и должностных лиц Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) были арестованы и обвиняются в коррупции и применении пыток к политическим заключенным в Эфиопии. Многие из них покинули страну, чтобы избежать правосудия.

Кроме того, Эндашоу Тасью назвал ОАЭ одной из тех стран, где, преступники из НФОТ прячут свои деньги, добытые незаконным способом.

Глава федеральной полиции считает, что соглашения о сотрудничестве с Интерполом будут способствовать деятельности правительства Абия Ахмеда по борьбе с коррупцией и привлечению преступников к ответственности.