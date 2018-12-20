Путин ответил на вопрос о строительстве моста через Лену

Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве ответил на вопрос из Якутии по поводу моста через Лену, передает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы российского государства, мост через Керченский пролив является не только символом воссоединения Крыма с Россией, но и предоставляет возможности для развития региона.

«То же самое относится к мосту через реку Лену», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер указал на целый перечень вопросов, ответив на которые, можно принять решение о целесообразности реализации «крайне дорогого проекта».

«Упрётся ли мост просто в город и всё? Или есть возможность развития на другом берегу Лены в целом — инфраструктуры, экономики, выход на новые месторождения? Надо сопоставить расходы и конечный результат», — подчеркнул российский президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заявил, что у страны нет будущего, если она не совершит прорыв и не прыгнет в новый технологический уклад.

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