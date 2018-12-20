Эфиопия и Арабские Эмираты согласовали трудовую и финансовую политику

Аддис-Абеба, , 21:45 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Уоркнех Гебейеху встретился со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, ОАЭ, где стороны провели переговоры по вопросам трансграничных финансовых преступлений, а также обсудили вопросы регулирования трудовой политики Эфиопии и ОАЭ. Об этом сообщил 19 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

На встрече министров иностранных дел двух стран, на которой также присутствовал генеральный прокурор Эфиопии Бырхану Цегайе, обсуждались пути борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями, а также вопросы необходимости проведения совместных расследований и консультаций в случае раскрытия этих преступлений. Министры также договорились создать правовую основу для обеспечения механизма борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Кроме того, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты подписали двустороннее соглашение о выработке общей трудовой политики, которое обеспечит защиту прав эфиопских граждан и поможет им легально работать в Эмиратах. Двустороннее трудовое соглашение было подписано министром иностранных дел Эфиопии Уоркнехом Гебейеху и Насером бен Тани Джума Аль Хамли, министром человеческих ресурсов и эмиграции ОАЭ.

Точно так же Эфиопия заключила двусторонние соглашений по трудовой политике с Иорданией, Катаром, Кувейтом и Саудовской Аравией, чтобы обеспечить защиту прав эфиопских граждан, работающих в этих странах, и тем самым пресечь незаконную миграцию.