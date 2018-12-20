НАТО и ОБСЕ откажутся участвовать в переходе судов Украины — эксперт

Киев, , 13:47 — REGNUM

Киев хочет «поднять температуру» в российско-украинских отношениях на фоне завершения срока действия военного положения и приближения президентских выборов. Об этом 20 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комментируя подготовку очередногоперехода украинских кораблей через Керченский пролив.

«На фоне завершения времени военного положения нужно поднимать температуру, чтобы каким-то образом оправдать ввод этого положения. Фактически, это положение можно называть попыткой отвлечь внимание от других проблем, не решать проблемы обороноспособности Украины, а решать проблему избирательной кампании. Нужны дополнительные поводы, чтобы поднять температуру», — считает Грищенко.

Он прогнозирует, что НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) откажутся участвовать в переходе военных кораблей через Керченский пролив, поскольку не заинтересованы в эскалации отношений с Россией.

«Ни ОБСЕ, ни страны НАТО не согласятся принимать участие в этом. Почему? Это может привести к очередному обострению ситуации, в чем не заинтересованы ни наши европейские партнеры, ни США. С другой стороны, сама декларация того, что Украина имеет право на свободное прохождение через Керченский пролив, имеет право на существование. В данном случае, важно не столько то, что заявляет Турчинов, а что за этим произойдет… Сами по себе заявления Турчинова о праве Украины на проведение своих военных кораблей через Керченский пролив, являются абсолютно обоснованными. Заявлять надо, это — легитимно», — сказал Грищенко.

Он считает, что Россия в очередной раз захватит украинские корабли ВМС.

«Ну, направим мы ещё одну группу кораблей, ну ещё раз её захватят. Если даже при этом на борту кораблей будут наблюдатели ОБСЕ, учитывая силу россиян в этой акватории, они найдут возможность более цивилизованно остановить нашу группу кораблей. Но реализовывать в нынешней ситуации и ставить под угрозу жизни украинских военнослужащих нецелесообразно. Если это будет реализовано до выборов, это будет воспринято не только Россией, но и нашими партнерами как ничем не оправданная провокация», — добавил Грищенко.

Экс-дипломат также сообщил, что НАТО «не воспринимает» инициативу Киева ввести корабли альянса в Азовское море.

«Оно не воспринимает эту инициативу, потому что нужно или денонсировать соглашение (договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива), которое запрещает вхождение в акваторию Азовского моря любых военных кораблей третьих стран. Стоит ли денонсировать это соглашение, на котором базируется наше право на свободное движение через Керченский пролив, я не знаю насколько это разумно», — подытожил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина совершит передислокацию боевых кораблей из Черного в Азовское море. По его словам, Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Черном море в украинские порты в Азовском море.