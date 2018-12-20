В России будут наказывать за уголовный проступок

Москва, , 13:44 — REGNUM Законопроект о введении понятия «уголовный проступок» внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Инициатива направлена на гуманизацию уголовного законодательства.

Авторы предлагают из числа преступлений небольшой тяжести выделить деяния, за совершение которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы, и признать их уголовными проступками.

В настоящее время в УК насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тыс человек, указали авторы.

«Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера на основании проектной части первой статьи 762 УК РФ», — отмечают в суде.

Уголовный проступок

Законопроектом предлагается предусмотреть новое императивное по своей правовой природе основание освобождения от уголовной ответственности для лиц, совершивших уголовный проступок впервые. При этом если лицо, освобожденное в связи с совершением уголовного проступка от уголовной ответственности с назначением ему соответствующей меры уголовно-правового характера, не осознает проявленную к нему гуманность и будет уклоняться от исполнения решения суда, оно может понести уголовную ответственность за это деяние в полном объеме.

Молодежь

В законопроекте предусматривается обязательное освобождение несовершеннолетних, впервые совершивших уголовный проступок, от уголовной ответственности. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

Новые санкции

В настоящее время к лицу, освобожденному от уголовной ответственности на основании статьи 762 УК РФ, может быть применена только одна мера уголовно-правового характера — судебный штраф, что не позволяет суду в полной мере учесть его личность и лишает возможности выбора адекватной меры воздействия.

Для дальнейшей дифференциации мер уголовно-правового характера к лицам, совершившим впервые уголовный проступок либо совершившим впервые преступления небольшой или средней тяжести, предлагается применять наряду с судебным штрафом меры, сходные с некоторыми видами наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, а именно: обязательные работы и исправительные работы.

«Расширение числа таких мер будет способствовать снижению репрессивности уголовного закона в случаях, не требующих применения уголовного наказания», — указали в Верховном суде.

Смягчение наказания

В связи с тем, что уголовный проступок представляет меньшую общественную опасность, нежели иное преступление небольшой тяжести, предлагается в некоторые нормы Уголовного кодекса внести коррективы, смягчающие уголовное наказание и правовые последствия в случае совершения уголовного проступка.

В частности, законопроект предусматривает для лиц, осужденных за совершение уголовного проступка, сокращение продолжительности срока, по отбытии которого возможно условно-досрочное освобождение от наказания, а также срока давности обвинительного приговора суда.

Документом также предусматривается и сокращение продолжительности срока давности уголовного преследования для лиц, совершивших уголовный проступок.