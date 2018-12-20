Путин: Реставрация социализма в России невозможна

Москва, , 13:42 — REGNUM В России восстановление социализма невозможно. Об этом на сегодняшней пресс-конференции с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о высоком запросе в нынешнем обществе на социальную справедливость и о том, что большинство граждан РФ ностальгируют о СССР.

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При этом глава государства отметил, что возможны социализации экономики и социальной сферы. Но это всегда, по словам российского лидера, связано с тупиком в экономике.

«Но справедливое распределение ресурсов и справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, обеспечить подавляющее большинство людей услугами образования и здравоохранения, это если говорить про социализацию в этом смысле, то мы именно такую политику и проводим сейчас», — заверил Путин.

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Напомним, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — более 1,7 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным недавнего опроса «Левада-центра», на сегодняшний день две трети жителей России (66%) жалеют о распаде Советского Союза. Этот показатель достиг десятилетнего максимума. При этом почти столько же респондентов уверены, что катастрофу 1991 года можно было предотвратить. В основном с теплотой к советской эпохе относятся люди старшей возрастной категории — от 55 лет.

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