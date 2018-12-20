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Глава дипломатии ЕС встретилась с сербским премьер-министром Аной Брнабич

Политика

Федерика Могерини поддержала требование Сербии об отмене ввозных пошлин на товары сербского происхождения в Косово и призвала Белград и Приштину к диалогу

Глава дипломатии ЕС встретилась с сербским премьер-министром Аной Брнабич
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Сербия

Тирана, 20 декабря 2018, 18:15 — REGNUM  В Брюсселе состоялась встреча Федерики Могерини и премьер-министра Сербии Аны Брнабич. На встрече верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС требует, чтобы Косово отменило ввозную пошлину в размере 100% на товары сербского и боснийского происхождения.

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», Могерини заявила, что ЕС и НАТО считают формирование армии Косово допустимым, однако данный процесс должен проходить постепенно и в нем должны участвовать представители всех этнических сообществ, проживающих в Косово.

Комментируя ход переговоров между Приштиной и Белградом, глава европейской дипломатии заявила, что любая альтернатива диалогу «представляет риск».

Со своей стороны Брнабич подчеркнула, что недавние действия Приштины — создание армии и принятие парламентом Косово ультимативной резолюции по переговорам, — представляют угрозу миру и стабильности в регионе.

В Албании и Косово расценили результаты встречи как поддержку позиций Сербии Могерини. Напомним, недавно премьер-министр Косово Рамуш Харадинай публично отказался выполнить требование ЕС о немедленном снятии пошлины 100% на сербские товары и заявил, что это будет сделано лишь после признания Сербией государственности Косово.

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Зарубежная хроника
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