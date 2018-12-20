Кадыров поддержал слова Путина об ответственности молодежи

Грозный, , 13:40 — REGNUM Позиция некоторых политиков и СМИ по поводу якобы безответственности российской молодежи является губительной, направленной во вред будущему России. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о преследовании рэперов и других социальных групп молодежи, который он дал в ходе ежегодной традиционной пресс-конференции 20 декабря.

«Это губительная политика, направленная против России и российского народа. Конечно, ничего у них не получится! Президент привёл примеры, которые свидетельствуют, что миллионы молодых людей в нашей стране любят своё Отечество, гордятся им, готовы встать на защиту!» — написал чеченский лидер в своем телеграмм-канале.

Кадыров считает, что «целый ряд СМИ, отечественных и зарубежных организаций стремятся внушить» мысль о безотвественности молодежи и отсутствии у нее обязательств перед государством.

По мнению Кадырова, слова Путина о том, что «нужно с уважением относиться к стране — это исключительно важные слова, которые должны дойти до сердца каждого человека, каждого гражданина России».

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