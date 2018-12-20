Лидер внешней политики ЕС встретилась с главами балканских государств

Тирана, , 19:59 — REGNUM 19 декабря высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности и одновременно заместитель президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Федерика Могерини в ходе неформальной встречи провела переговоры с главами государств Западных Балкан.

Высоко оценив итоги 2018 года, собеседники сошлись на том, что необходимо создать прочную базу для дальнейшего прогресса и евроинтеграции стран региона, в том числе проводить внутренние реформы.

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», на встрече подчеркивалась необходимость приложить все усилия для своевременного достижения необходимого прогресса к июню 2019 года, когда вопрос о вступлении балканских государств в ЕС будет вновь обсуждаться в Европейском Совете.

Лидеры Западных Балкан высказались в поддержку Преспанского соглашения, а также выразили надежду на скорейшее заключение всеобъемлющего и юридически обязательного соглашения в контексте диалога между Приштиной и Белградом. Напомним, в рамках данной встречи президент Сербии Александр Вучич встретился с главой частично признанной республики Косово Хашимом Тачи.

Они также обязались работать над дальнейшей интеграцией региона в ЕС в духе добрососедских отношений и примирения, воздерживаясь от любых действий или заявлений, противоречащих общим интересам и стратегическим целям региона.