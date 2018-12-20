Подмосковный губернатор обзавёлся управляющим делами

Красногорск, , 13:38 — REGNUM Московская областная дума утвердила новую должность управляющего делами губернатора и правительства Московской области. Решение принято 20 декабря на заседании облдумы.

Проект закона, которым предлагалось введение государственной должности, представил постпред губернатора и правительства Александр Горбылёв. Документ установит и полномочия должностного лица.

Депутаты поддержали инициативу большинством голосов сразу в трёх чтениях.

Новый состав правительства Подмосковья работает с осени 2018 года. В сентябре прошли выборы губернатора региона, победу одержал Андрей Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре глава региона назначил руководителя новой структуры в правительстве — комитета по туризму. Им стала Наталья Галкина.

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