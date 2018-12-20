Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:12:06 МСК

Подмосковный губернатор обзавёлся управляющим делами

Политика

Депутаты поддержали инициативу большинством голосов

Красногорск, 20 декабря 2018, 13:38 — REGNUM  Московская областная дума утвердила новую должность управляющего делами губернатора и правительства Московской области. Решение принято 20 декабря на заседании облдумы.

Проект закона, которым предлагалось введение государственной должности, представил постпред губернатора и правительства Александр Горбылёв. Документ установит и полномочия должностного лица.

Депутаты поддержали инициативу большинством голосов сразу в трёх чтениях.

Новый состав правительства Подмосковья работает с осени 2018 года. В сентябре прошли выборы губернатора региона, победу одержал Андрей Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре глава региона назначил руководителя новой структуры в правительстве — комитета по туризму. Им стала Наталья Галкина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье назначен председатель новой структуры — комитета по туризму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в структурах власти субъектов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить