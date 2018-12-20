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Путин на вопрос о гражданстве РФ: «Жить без бюрократии нельзя»

Политика

Глава государства отметил, что победить бюрократию в принципе невозможно

Путин на вопрос о гражданстве РФ: «Жить без бюрократии нельзя»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  Российское государство не сможет прожить без бюрократии, несмотря на все сложности, связанные с бюрократизацией некоторых сфер жизни общества. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли оградить соотечественников от бюрократических препонов при получении гражданства РФ, отметил — победить бюрократию невозможно.

«Бюрократия вечна, победить её невозможно! Но и жить без неё нельзя», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства отметил, что в ответ на действия Вашингтона в отношении гражданки России Марии Бутиной Москва не намерена арестовывать ни в чём не повинных людей «на обмен».

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