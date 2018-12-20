Четверг, 20 Декабря 2018 года
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Премьер-министр Косово Харадинай встретился с главой внешней политики ЕС

Политика

Пресс-конференция после встречи была отменена

Премьер-министр Косово Харадинай встретился с главой внешней политики ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Республика Косово

Приштина, 20 декабря 2018, 17:47 — REGNUM  В Брюсселе состоялось третье заседание Совета по Стабилизации и Ассоциации Косово. В мероприятии участвовали высокопоставленные представители Евросоюза и Косово. Во главе делегации Косово был премьер-министр частично признанной республики Рамуш Харадинай, а делегацию ЕС возглавляла Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Федерика Могерини.

Несмотря на то, что было запланировано проведение пресс-конференции после встречи, она была отменена.

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», на конференции должны были обсуждаться отношения между Сербией и Косово после введения пошлины 100% на товары из Сербии.

Перед встречей Федерика Могерини и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Ханн отправили Харадинаю письмо с призывом отменить пошлины на товары сербского происхождения.

Однако в ответ Харадинай публично повторил свою позицию о том, что тарифы не будут сняты до признания Сербией государственности Косово.

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Зарубежная хроника
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