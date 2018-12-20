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У Бутиной не было заданий от российских органов власти — Путин

Политика

Гражданку РФ посадили в тюрьму для того, чтобы сохранить лицо американской юстиции

Москва, 20 декабря 2018, 13:22 — REGNUM  В ответ на действия Вашингтона в отношении гражданки России Марии Бутиной Москва не намерена арестовывать ни в чём не повинных людей «на обмен». Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам российского лидера, «Бутину заставляют в чём-то признаться, но я не понимаю, в чём она может признаться». Путин подчеркнул, что у арестованной гражданки РФ не было никаких заданий от российских органов власти.

«Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей, просто чтобы на кого-то их менять», — сказал российский президент, добавив, что российские власти будут и дальше поддерживать гражданку РФ.

Также глава российского государства считает — Бутину посадили в тюрьму для того, чтобы сохранить лицо американской юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о возможности освобождения украинских моряков, задержанных в ходе провокации в Керченском заливе, можно будет лишь после завершения уголовного разбирательства в их отношении.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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