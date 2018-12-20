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Развитие инноваций в Индонезии обеспечит экономический прогресс — министр

Политика

Каждый индонезийский регион обладает большим потенциалом

Джакарта, 20 декабря 2018, 13:28 — REGNUM  Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии поощряет региональные правительства развивать экономическую мощь, основанную на инновациях, сообщает Antaranews.

«Мы должны говорить о том, как укрепить региональную мощь, поэтому мы создаем региональные индексы конкурентоспособности», — заявил генеральный директор по усилению инноваций министерства исследований, технологий и высшего образования Джумаин Аппе.

По его словам, у каждого региона есть большой потенциал.

«Национальная экономика была бы сильной, если бы из разных регионов появлялись различные виды инноваций, которые стали бы движущей силой экономического прогресса», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил о важности развития цифровой экономики как инновационной бизнес-модели для экономического равенства, создания рабочих мест и расширения финансовой интеграции.

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