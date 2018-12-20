Ростовская прокуратура пытается уволить заместителя сити-менеджера по ЖКХ

Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM Против возвращения Владимира Сакеллариуса на пост заместителя ростовского сити-менеджера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства выступил главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов. Свою позицию он обозначил на заседании законодательного собрания региона сегодня, 20 декабря.

«Наша позиция всем известна. Владимир Сакеллариус вошел в федеральный «список коррупционеров». Он был уволен в июле, этого добивалась прокуратура. Но он воспользовался правом обжалования и смог снова вернуться на свой пост. Прокуратуру такое положение вещей не устраивает, областному суду Ростовской области уже подали кассационное заявление», — цитирует Баранова интернет-издание 161.ru.

Он также уточнил, что областной суд заявление надзорного ведомства ещё не рассмотрел. При отрицательном результате региональная прокуратура обратится в Верховный суд РФ.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев вернул на должность Сакеллариуса 14 ноября 2018 года. Ранее чиновник лишился поста заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону по решению суда в июле 2018 года с формулировкой «по утрате доверия». С требованием уволить чиновника выступила прокуратура.

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