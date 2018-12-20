Петербург и Ленобласть на год вышли из «мусорной» реформы

Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга на один год объявило мораторий на запуск работы единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такую возможность для городов федерального подчинения ранее создали федеральные законодатели, сообщало ИА REGNUM.

Одновременно власти соседней Ленинградской области также на год отложили введение единого тарифа и других элементов «мусорной» реформы — из-за неопределенной ситуации в Санкт-Петербурге, который и производит основные объемы отходов, размещаемых в Ленобласти.

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Как стало известно 20 декабря, в Санкт-Петербурге в 2019 году тариф для граждан на вывоз и утилизацию мусора будет рассчитываться по ныне действующей схеме, с количества квадратных метров квартиры, а не по количеству зарегистрированных жителей, что предполагалось ввести с 1 января будущего года. Новый вариант подвергся резкой критике в Заксобрании Петербурга.

Также в четверг пресс-служба губернатора Ленобласти сообщила, что реализация мусорной реформы в регионе откладывается на один год — до 1 января 2020 года. Уведомление об этом губернатор Александр Дрозденко направил полпреду президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану. Так что в ближайший год продолжит действовать прежняя система сбора мусора и тарифы на его транспортировку и утилизацию.

«Постепенное и синхронизированное с Санкт-Петербургом вхождение в реформу позволит нам детально проработать систему предоставления льгот по «мусорному тарифу», повысить готовность полигонов к сортировке, упрессовке, переработке отходов, обеспечить контроль за потоками твердых коммунальных отходов», — объяснил Александр Дрозденко.

Добавим, что между городом и областью заключено соглашение о взаимодействии по обращению с твердыми коммунальными отходами. Когда стало известно о том, что Петербург может получить отсрочку по введению реформы, власти Ленобласти заявили о том, что в этом случае введение новой схемы в регионе станет невозможным, ведь большую часть мусорного потока в Ленобласти составляют отходы мегаполиса.

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Как обещают власти Ленобласти, за предстоящий год будет проведено дооснащение полигонов станциями сортировки мусора, весовым оборудованием, системами учёта мусора, автотранспорт дооснастят системами ГЛОГНАСС, а населенные пункты — контейнерными площадками.

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