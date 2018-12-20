Женщины Южной Кореи выступают за равенство полов

Сеул, , 13:21 — REGNUM 21 декабря в здании Национального собрания Республики Корея состоится дискуссия на тему увеличения количества женщин в политике, сообщает TV Chosun.

Корейский женский институт развития и информационный портал Korea Women Parliamentarian заявили, что проведут дискуссию на тему гендерного равенства 21 декабря в 14:00 (по местному времени) в здании Национального собрания.

Согласно статистике, на последних местных выборах, которые состоялись 13 июня, только 26,7% женщин победили. Кроме того за последние 23 года, после выборов 1995 года, женщина не была главой партии. Даже процент женщин в парламенте составляет 17%.

Во время дискуссии планируется обсудить поправки в законе о выборах, а также вопрос о гендерном равенстве.

В обсуждении примут участие около 16 человек из разных партий и организаций.