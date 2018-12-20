Россию беспокоят планы размещения ПРО США в Японии — Путин

Москва, , 13:14 — REGNUM Вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора между Россией и Японией, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На японском острове Окинаве есть крупная американская военная база, она давно существует, около 10 лет. Жители протестуют, губернатор Окинавы против расширения американской военной базы, но ничего сделать с этим не может», — пояснил Путин.

«Конечно, Россию беспокоят планы размещения ПРО США», — подчеркнул президент РФ и добавил, что Россия стремится к заключению мирного договора с Японией.

По его словам, что будет происходить после заключения мирного договора между Россией и Японией — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.