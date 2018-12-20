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«Обмен украинских моряков можно обсуждать после уголовного дела» – Путин

Политика

Однако этот вопрос уже сейчас активно прорабатывается на государственном уровне

«Обмен украинских моряков можно обсуждать после уголовного дела» – Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 13:12 — REGNUM  Вопрос возвращения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской государственной границы в Чёрном море, можно будет решать только после завершения расследования. Об этом на большой итоговой пресс-конференции 20 декабря заявил Владимир Путин.

«Мы всё время занимались этим вопросом. Господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается. И совсем недавно приезжал в Москву и ставил вопрос освобождения украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее, в Чёрном море. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент заявил, что украинские руководители повышают свои рейтинги за счёт интересов страны и собственного народа, устраивая опасные провокации в адрес России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Порошенко поднимает свой рейтинг за счёт интересов своей страны

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Пресс-конференция Владимира Путина
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