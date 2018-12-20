Регионы ждут от президента РФ решения проблем «в ручном режиме»

Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM Большинство жителей российских регионов ожидают, что результатом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина станет «решение проблем в ручном режиме». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава федеральной Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

«Уверен, что большинство людей в регионах ожидают привычного решения проблем в ручном режиме президентом России, а также ждут оргвыводов в отношении допустивших промахи региональных чиновников», — подчеркнул собеседник агенства.

По мнению Хуруджи, в ходе пресс-конференции будут подняты вопросы по мусорной реформе, нарушениях во ФСИН и условиях содержания заключённых, а также прозвучат просьбы о различных социальных льготах, увеличении пенсий.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференцию президента России, которая проходит сегодня, 20 декабря 2018 года, аккредитовалось 1702 представителя зарубежных, федеральных, региональных изданий. В большой пресс-конференции Владимира Путина принимают участие также несколько представителей СМИ из Ростовской области.

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