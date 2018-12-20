Путин прокомментировал вопрос освобождения украинских моряков

Москва, , 13:03 — REGNUM Говорить о возможности освобождения украинских моряков, задержанных в ходе провокации в Керченском заливе, можно будет лишь после завершения уголовного разбирательства в их отношении. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела», — подчеркнул российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин также добавил, что проблемы у Киева будут продолжаться, «пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чём интерес собственного народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что те, кто послал украинских моряков в Керченский пролив, ожидал, что эти моряки погибнут.

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