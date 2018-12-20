Франция не будет выводить свои войска из Сирии вслед за США — министр

Париж, , 13:03 — REGNUM Франция сохранит свое военное присутствие в Сирии после ухода американских войск. Об этом заявила министр по европейским делам Натали Луазо французской новостной сети CNEWS 20 декабря.

«На данный момент мы продолжаем оставаться в Сирии», — сказала она.

Днем ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии ослаблена, но не уничтожена.

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