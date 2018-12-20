Горсовет Оренбурга избрал нового мэра

Оренбург, , 12:49 — REGNUM В Оренбурге избран новый глава города. Им стал вице-губернатор Дмитрий Кулагин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Его кандидатуру депутаты одобрили единогласно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на пост главы конкурсная комиссия 10 декабря отобрала двоих кандидатов. Ещё одним был глава администрации Северного округа Оренбурга Сергей Чуфистов.

Пост мэра оказался вакантен в августе. Прежний глава Евгений Арапов был обвинён в коррупционном преступлении и арестован.

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