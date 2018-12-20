МВФ опубликовал план дальнейшего сотрудничества с Украиной

Киев, , 12:51 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной на период 2018—2020 годов, заявили в пресс-службе правительства Украины, сообщило 20 декабря информационное агентство «УНН».

"Документ содержит направления работы Украины в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении, управлении государственными предприятиями и бизнес-климатом, а также восемь структурных маяков», — рассказали в правительстве Украины.

Следование стратегии, прописанной в меморандуме позволит Украине привлечь кредиты на сумму $3,9 млрд.

Меморандум, в частности, обязывает национальный банк Украины соблюдать политику гибкого валютного курса. Инфляция с декабря 2018 по декабрь 2019 года не должна превышать 7%, а в 2020 году — 4−6%. Дефицит — не более 2,5% в 2018 году и не более 2,25% в 2019.

Граждан Украины ждёт очередное повышение тарифов на газ, согласно ранее утверждённому графику, а также монетизация субсидий с марта 2019 года. В первой половине 2019 года должен заработать Высший антикоррупционный суд Украины, приватизированы крупные компании «Центрэнерго», «Краснолиманская» и другие, а также не менее 500 малых предприятий.

Напомним, 18 декабря 2018 года совет директоров МВФ одобрил программу помощи Украине на сумму $3,9 млрд.

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Эксперты считают, что эти деньги не решат проблем Украины, а лишь усугубят её незавидное положение.

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