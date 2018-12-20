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Ростовский сити-менеджер уволил своего заместителя по строительству

Политика

Олег Маркитантов занимал этот пост с октября 2015 года

Ростов-на-Дону, 20 декабря 2018, 12:43 — REGNUM  В администрации Ростова-на-Дону вновь произошли кадровые изменения. С должности заместителя сити-менеджера уволен Олег Маркитантов. На этом посту он курировал вопросы строительства и архитектуры, проинформировали ИА REGNUM в городской администрации 20 декабря.

«Заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подписал приказ об увольнении Олега Маркитантова с 19 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Маркитантов работал в этой должности с октября 2015 года. Экс-работник Минобороны РФ — коренной ростовчанин. На Дону он получил два высших образования.

В 1995 году работал в органах внутренних дел, затем с 2007 года трудился в должности заместителя директора МУП «Водоканал» Сочи, помощника главы Сочи, заместителя руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.

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