Порошенко убивает своего сына

Руслан Веснянко, , 12:42 — REGNUM

Президент Украины на своей внезапной пресс-конференции, посвящённой созданию собственной православной церкви, говорил не только о своих религиозных успехах.

Хотя, безусловно, эта тема сейчас ох как ему необходима — надо же продемонстрировать хотя бы какие-то свои личные достижения и успехи. А то после получения безвизового режима ему и похвастаться больше было нечем. После того как его нещадно раскритиковали за личное открывание фельдшерских пунктов и неисправного «экспресса» в аэропорт «Борисполь», ему теперь очень как нужны какие-то положительные примеры. А их-то нет!

Ну не перебегать же дорогу премьеру Гройсману, регулярно перед каждым поднятием цен и тарифов обещающему, что это в последний раз, но уже через месяц со скорбным лицом сообщающему, что, увы, МВФ и обстоятельства просто заставляют его опять нарушить данную им ранее клятву.

Итак, в экономике и социальной сфере не то чтобы нет хоть какого-то успеха, но полный провал (тут ещё и МВФ, несмотря на выполнение всех их капризов, медлит с траншем), так что эти темы президент тщательно избегает. В Евросоюз и даже в НАТО, и после внесения в конституцию соответствующих путеводных устремлений, приглашать Киев не собираются даже на порог. Не любит он говорить и о предстоящих 31 марта выборах, которые ему очень хочется отменить или хотя бы отодвинуть. Но вашингтонский обком и Ангела Меркель не одобрили этих мечт Петра Алексеевича, и он скрепя сердце вынужден был оставить всё как есть. Правда, на вопросы о своём намерении баллотироваться на второй срок президент кокетливо уходит от ответа: мол, у меня и так оппонентов нет.

В общем, получается, что, кроме создания своей приватной церкви, Порошенко и не о чем говорить с трибуны (хотя продолжает одновременно утверждать, что является категорическим противником вмешательства светской власти в религиозные дела). Ну раз нет возможности говорить об успехах, самое время опять поискать врагов. Ту как раз на пресс-конференции подвернулся случай. Гаранту «внезапно» задали вопрос о давно раздуваемом скандале по поводу супруги близкого ему человека — замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко. Страшно сказать, но у такого разведчика высочайшего ранга жена иностранка! И не просто иностранка, а гражданка России.

Пётр Алексеевич от прямого вопроса: «Как же так?!», разумеется, ушёл, ответив, что наУкраине много чиновников и работников правоохранительных органов, у которых есть родственники в Крыму и России. И «как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнении, за мной не заржавеет». Но, как говорил, Винни Пух, хвост (в нашем случае — паспорт РФ) или есть, или его нет совсем, тут нельзя ошибиться. Тем более что за несколько дней до этого СБУ подтвердила российское гражданство жены Семочко.

Известно, что главное в любом расследовании — не выйти в результате на нужных людей и тем более на самого себя! И горячность президента в объявлении новой волны люстрации может ему выйти боком.

Ибо в новом списке «врагов народа» может оказаться его собственный сын Алексей, депутат Верховной рады. Его супруга Юлия Порошенко (в девичестве Алиханова) — уроженка Санкт-Петербурга (где нынче живут её родители, другие родственники — в Крыму) и имеет, кроме украинского, также и российский паспорт. Что ещё одно нарушение: в Украине двойное гражданство не разрешено. Именно на этом основании в апреле 2018 гарант лишил гражданства нардепа Андрея Артеменко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин — уроженец Курска. Три года назад женился на Марине Михайленко и устроил её на работу в администрацию президента Украины. А ведь её отец, проживающий в Крыму, советский генерал-майор в отставке, награждён в 2014-м медалью «За возвращение Крыма».

Командует вооружёнными силами Украины в Донбассе генерал Сергей Наев. В том же Крыму живёт его младший брат Максим, руководящий пенсионным отделением почты полуострова.

И ещё одна братская история. Игорь Прокопчук был послом Украины в Литве, а нынче является главой постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене. А его старший брат Александр (гражданин РФ) — вице-президент Интерпола, лишь «благодаря» козням американцев не возглавивший эту международную организацию.

Так будет ли теперь Порошенко увольнять сына, Климкина, Наева, Прокопчука и других «неблагонадёжных» или за ним всё же «заржавеет»?..

Киев