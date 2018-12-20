Патриарх Кирилл призывает не признавать новую «церковь» на Украине

Москва, , 12:41 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не признавать результаты «состоявшегося в Киеве незаконного сборища раскольников» — «объединительного собора» на Украине. Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, в своём послании предстоятелям поместных православных церквей.

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«Каноническому православию на Украине и во всем мире нанесена тяжелая рана, — заявил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Призываю Вас и всю полноту святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение».

Патриарх также призвал «возвысить свой авторитетный голос и по мере сил сделать всё возможное, чтобы остановить разрушительные для православия действия».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на Украине состоялся съезд раскольничьих церквей, который киевский режим назвал «объединительным собором». Его одобрил также Константинопольский патриархат. В итоге, как объявил президент Украины Пётр Порошенко, в стране была создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ Киевского патриархата Епифаний (Думенко).

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В свою очередь Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) объявила, что новая церковь является раскольнической, а решения «собора» не имеют для УПЦ никакого значения.

При этом, как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предлагая украинским верующим переходить в новообразованную раскольничью «церковь», власти Украины указывают им ложный путь и ведут верующих к духовной погибели.

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