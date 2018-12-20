СМИ Грузии: Между президентом и «Мечтой» проявились первые разногласия

Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и частью членов правящей партии проявились первые разногласия, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под аналогичным названием.

По информации издания, недовольство членов «Грузинской мечты» вызвало первое самостоятельное решение нового президента о назначении своим парламентским секретарем адвоката Дмитрия Габунии. А причиной недовольства и возмущения был тот факт, что Дмитрий Габуния в свое время выступал в суде защитником грузинского правозащитника Звиада Девдариани, которого группа женщин обвиняла в сексуальных домогательствах и притеснениях.

О разразившемся вокруг Звиада Девдариани скандале высказывались разные, прямо противоречивые мнения. Одни были уверены, что человек, посвятивший значительную часть своей деятельности защите прав женщин, не мог выступать в доли «домогателя и насильника» и что против него определенная группа лиц развернула «черный пиар». А связывали этот «пиар» с процессом выборов членов попечительского совета Общественного телевидения Грузии, куда кандидатуру Девдариани представил народный защитник Грузии. Другие не сомневались в преступных и насильственных намерениях и действиях правозащитника и требовали привлечения его к ответственности. Под давлением общественного мнения Звиад Девдариани отказался баллотироваться в попечительский совет Общественного ТВ.

Автор статьи передает слова депутата парламентского большинства Нино Цилосани, для которой кандидатура Дмитрия Габунии на пост парламентского секретаря президента категорически неприемлема.

«Я уважаю профессию адвоката, его функции и роль, а также любую другую добросовестную деятельность, но в отношении господина Дмитрия я бы хотела, чтобы он ясно и четко зафиксировал свою позицию по вопросам сексуального притеснения и осудил любые виды притеснения», — подчеркнула депутат.

Для другой части представителей правящей партии решение Саломе Зурабишвили и кандидатура Дмитрия Габунии оказались вполне приемлемыми.

В связи с первыми разногласиями между новым президентом и правящей командой политолог Корнели Какачия заметил, что Саломе Зурабишвили при принятии тех или иных решений придется учитывать взгляды как правящей партии, так и ее председателя Бидзины Иванишвили, так как именно они внесли решающую роль в ее победу на выборах.

Напомним, что и предыдущий президент Грузии был избран на этот пост благодаря мощной поддержке Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты». Но вскоре после вступления Георгия Маргвелашвили в должность между ним и лидером правящей партии возникли первые разногласия.

Они были связаны с решением Маргвелашвили занять Авлабарскую резиденцию президента, выстроенную при Михаила Саакашвили. До выборов Георгий Маргвелашвили уверенно заявлял, что работать будет в другом, менее помпезном здании на улице Атонели, в Старом Тбилиси. Следующим предметом критики со стороны Бидзины Иванишвили стало решение Георгия Маргвелашвили о назначении своим советником Иванэ Мачавариани, брата одного из тогдашних лидеров «Единого национального движения» Михаила Мачавариани. Далее разногласия между президентом Маргвелашвили и «Грузинской мечтой» стали еще острее и выразились в резких дебатах по многим законопроектам и вопросам и многочисленных вето, которые тогдашний президент применял к принимавшимся парламентом законопроектам.