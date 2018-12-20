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Путин пообещал разобраться с военным училищем в Волгограде

Политика

Российский лидер решил уточнить, уцелело ли что-нибудь от расформированного учебного заведения

Путин пообещал разобраться с военным училищем в Волгограде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 12:35 — REGNUM  Вопрос восстановления в Волгограде военного училища президент России Владимир Путин намерен обсудить с Минобороны РФ. Об этом глава государства заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ответ на просьбу вернуть в Волгоград расформированное в 1998 году военное училище Путин отметил, что по этому вопросу он проконсультируется с Министерством обороны РФ.

«Не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища», — посетовал российский президент.

Напомним, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — более 1,7 тыс.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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