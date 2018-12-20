«Россия может снова отобрать у Украины военные суда» — эксперт

Киев, , 12:35 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) должен ставить цель — обеспечить бесперебойную работу предприятий Мариуполя и свободное прохождение кораблей через Керченский пролив. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил доктор экономических наук, профессор Владимир Удовиченко, комментируя цели очередного перехода украинских кораблей через Керченский пролив, которые озвучил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Целью должно стать не доказывание кому-то, что что-то не так в отношениях в этом регионе Азовского и Черного морей. Цель очень простая — обеспечить стабильный проход наших кораблей в Мариупольский порт, потому что там идет процесс производства, торговли, идут международные корабли. Сейчас надо работать над этой тематикой. Цель — не доказать, весь мир уже все знает. А это разница в подходах», — пояснил Удовиченко.

Он также выразил опасения, что Россия может в очередной раз конфисковать военные корабли военно-морских сил Украины.

«Этот вариант не является каким-то стабильным и гарантирующим… Опасно каждый раз так экспериментировать», — предупредил Удовиченко.

Он призвал Россию, Украину и международное сообщество подписать меморандум о прохождении кораблей через Керченский пролив.

«В этой зоне должен быть установлен определенный порядок прохождения кораблей… Без общения на уровне высшего руководства это сделать невозможно. Без наших западных партнеров и заинтересованных посредников это также невозможно сделать, потому что есть международные корабли. Есть возможность пересмотреть порядок и утвердить его на новой основе. Пусть это будет не порядок, пусть будет меморандум, но при участии международного сообщества», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря секретарь СНБО Турчинов заявил, что Украина в очередной раз совершит передислокацию боевых кораблей из Черного в Азовское море. Он сообщил, что Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Черном море в украинские порты в Азовском море.